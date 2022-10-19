人民大會堂女服務員倒茶訓練

與歷年來在北京召開的重要政治性大會一樣，廣受矚的中共20大也在北京的人民大會堂舉行。這種大型會議通常都不會討論或決定重要的政策與人事，只有少數的例外。這類會議通常都枯燥乏味，前往採訪的媒體就得找題材發揮，其中最常被外媒拍攝與討論的，就是人民大會堂女服務員美麗的身影。她們清秀挺拔的外型、不可思議的整齊劃一動作、低調矜持的表情，讓外界產生一種神秘感，在生硬的政治活動畫面中特別引人注意。

對採訪中共政治活動的媒體而言，尋找好的話題與畫面非常困難。枯燥的議題與毫無變化的流程讓人昏昏欲睡，開會的委員們與媒體記者坐在位子上打瞌睡的大有人在。隔個幾年偶爾會出現一兩個話題人物讓媒體追逐個幾分鐘，然後就只能把鏡頭遠遠對著中共領導人，看能不能拍到幾個意外的動作或表情，剩下的時間在會場上會有動態的就只有在無台上穿梭倒茶水的服務員了。

人民大會堂女服務員清秀挺拔的外型、不可思議的整齊劃一動作、低調矜持的表情，讓外界產生一種神秘感。（圖／路透）

人民大會堂的女服務員是出了名的，她們幾乎都有一樣的身高，大約在165公分至170公分之間，年輕且容貌清秀端正、身材均稱，穿著制服挽起髮髻，與國際航班上空中小姐有一樣的感覺。如果從挑選的過程看來，人民大會堂服務員的要求條件絲毫不亞於航空公司的空姐的遴選。

人民大會堂的女服務員幾乎都有一樣的身高，大約在165公分至170公分之間，年齡、視力等各項條件都很嚴格。（圖／路透）

說這個管理300多位服務員的人民大會堂服務組挑選成員十分挑剔，她們從大陸各地方淘選而來，能入選的都是百中挑一。除身高要求之外、年齡要在17~21之間、視力裸視0.7以上，還不能有紋身與狐臭，學習專業偏向旅遊、酒店服務管理與商用外語。最重要的是政治審查，除了政治成分要好，家族還不能有違法違紀的記錄，即所謂「歷史清楚、政治可靠、組織紀律性強」。選上後要實習一年，進行美姿美儀和服務專業訓練，期滿合格後簽約，一般服務期限是4年。

由於全國人民代表大會與政治協商會議一樣每年春季召開，人大會議以各省市自治區為與會代表團的構成基礎，目前正在召開的中共全國代表大會主要也是以省市自治區劃分，因此來自各省的服務員原則上服務其所屬省份的代表團，這當中有各地方言差異的考量，服務期滿後會多數人會回到原屬省份就業。只有北京除外，人民大會堂服務員是不收居住北京的女性，主要避免因在地身份導致其社會關係影響工作上需要保密的要求。

人民大會堂服務員工作辛苦，生活管理上也很嚴格，在大會堂會議期間，很多媒體也喜歡拍攝她們的活動。（圖／新浪網）

由於人民大會堂接待的都是全國政要或外賓，對服務員的工作要求除了「服務周到」之外，還要「萬無一失」，許多看似簡單的動作不只要反覆練習，還要與其他服務員的動作形成「整齊劃一」的效果，所以連最小的動作都要全部規範化。她們預先擺設椅子、茶杯與桌上文件都是拉線對齊，添加茶水時則整排服務員一齊行動，完全相同的步伐與手部動作猶如運轉的機械，倒茶水時一整排服務員連肩線都要彼此對齊，幾乎是把這項簡單的服務用儀式化的方式進行。有些與會的官員對此表示，面對這樣的服務，還真有做為政府領導與國家主人翁的感覺。

從2015年之後， 中共在人民大會堂開會時就出現了男性的服務員，主要服務主席台前兩排的中共高層領導人。（圖／

許多外國媒體記者初次採訪時看到這種把為官員倒茶儀式化的舉動感到不可思議，興緻勃勃地把鏡頭盯著這些賞心悅目的服務員，然而就在2014年在服務員倒茶水時，主席台上已經退休的前總書記江澤民抬頭看著服務員，被外媒鏡頭捕捉到，立即成為枯燥的人大會議上的熱門話題。隔年2015年的人大會議上，為主席團前2排中共領導人倒茶水的服務員就全部換成男服務員，以避免又被媒體拿來大作文章。但是有外媒報導說，這些男服務員很可能身負特殊安全任務，目的是防止開槍或下毒，實在是匪夷所思。

此外，能媲美人民大會堂服務員水平的還有個京西賓館，一般中共中央委員會全體會議或中央軍委的會議都在這裡召開，其安全警衛極為嚴密。它們的服務員選拔也極為嚴格。以前這些服務員都是從各軍區或軍種抽調來訓練的，要求「歷史清白，政治可靠」，由於有軍事背景，服務員見到來客都是行軍禮。不過這些年來軍隊講求專業化之後，也開始對外招考服務員，但條件依然嚴格，他們透過「學校甄選，公安局政（治）審（查）、市一級政府甄選，省領導親自指示」，要求「相貌、身高以及皮膚，是面試服務員中是關鍵要素。」

難得見到在工作中稍事休息的人民大會堂女服務員。（圖／美聯社）

其實據人民大會堂的服務員表示，他們的訓練與工作其實都挺辛苦，除了要在嚴肅的會議上非常小心不能犯錯之外，為配合會議與活動進行也經常要長時間工作，加上生活紀律要求多，又常年無法返家，對年輕人來說是件辛苦的差事。許多工作上的難處不足為外人道，從鏡頭下端莊的打扮與面帶微笑的表情是看不出來的。