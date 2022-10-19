多滑鼠在使用一年過後，就有微動故障導致連點、滾輪失靈等問題，是不少電腦使用者噩夢，偏偏跑保固換新又需要等待一周以上，但在高雄就有一家中藥行老闆精通維修滑鼠，10年下來至少幫人維修了數千隻滑鼠，當地人表示只有內行才知道這管道，更稱老闆根本是被中藥耽誤的滑鼠專家。

高雄三民區的利仁蔘藥行已有數十年歷史，但有趣的是，實際搜尋店家，可以發現Google Map評論上，清一色全都是稱讚老闆的修滑鼠功夫，讓不少人哭笑不得，但老闆修滑鼠功夫了得，早已在網路上爆紅，許多急用滑鼠的客人不想跑保固，就來找曾老闆修理，且不論在PTT高雄版或臉書高雄社團，只要有人詢問修滑鼠相關問題，底下幾乎都是一面倒推薦這家中藥行。

高雄三民的利仁蔘藥行因老闆擅長修滑鼠而爆紅，Google Map上的評論清一色都是大讚老闆的「治鼠功夫」。(圖／Google街景)

事實上，前幾個月才有PTT鄉民跑去找老闆維修滑鼠，並且鍵鼠版發表心得。原PO表示，自己在搜尋高雄維修滑鼠資訊，看到大家都幾乎一面倒推薦中藥行，自己也是愣了一下，但網友全都讚不絕口，加上一問才知道，自己身邊也有2個朋友親自上門過。

原PO說，若現場有符合尺寸的材料，就能當場更換，大約半小時到一小時就能修好，大讚老闆不僅專業也非常客氣，維修一次更是只收50元，若是滾輪編碼器，也僅要100元，實在太便宜。文章曝光也讓底下網友笑翻：「修好以後有中藥味嗎」、「老闆不僅治人，還治鼠XD」、「這斜槓組合好妙」、「我以為我來錯版」、「被中藥行耽誤的滑鼠店」、「查了一下還真的，而且評價全都是關於修滑鼠XDDD」、「給老闆修過推個 就是進門前會懷疑自己有沒有走錯店」、「我去修過兩顆，其中一顆回家滿滿中藥味ww」、「老闆超強，拿滑鼠給他，去旁邊吃個飯回來就修好了」。

根據三立新聞報導，中藥行老闆曾盈昌說自己並無相關背景，但對於電腦有些興趣，會幫朋友組機，久而久之就熟門熟路，更因自己滑鼠壞掉，自行研究、修理而逐漸上手，流傳到網上後爆紅，如今高雄當地人只要有修滑鼠需求，幾乎都是上門找老闆，而非送回原廠。