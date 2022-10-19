高盛集團（Goldman Sachs）和嬌生集團（Johnson & Johnson）繼其他大企業財報優於預期，受到企業公布財報利多激勵，美國股市今天收盤連二漲。

道瓊工業指數上漲337.98點或1.12%，收30523.80點。

標準普爾指數上揚42.03點或1.14%，收3719.98點。

那斯達克指數揚漲96.60點或0.90%，收10772.40點。

費城半導體指數揚升9.299點或0.42%，收2220.957點。（譯者：陳政一）1111019

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