53歲金曲歌王陶喆近期鮮少出現在螢光幕前，日前小18歲的老婆江佩蓉（Penny）分享兩人結婚八周年合照，也曝光他的金髮新造型，而由於這一頭金髮非常顯眼，時報周刊CTWANT十月四日晚間七點多，於台北市松山區一家高檔牛排館外，一眼就認出他來。陶喆與友人共兩男三女一起用餐到十點多，但老婆、兒子並未同行，餐敘後一夥人又到下一場所續攤到深夜，奶爸放風的夜晚真的放很鬆。

飽餐後陶喆很紳士地替朋友們開門。（圖／本刊攝影組）

陶喆與一名長髮黑衣女子走在後面很有話聊。（圖／本刊攝影組）

十月四日晚間七點多，本刊直擊陶喆與友人共兩男三女一起到松山區一家高檔牛排館用餐，但未見妻子Penny身影。一直到十點出頭，一行人才享受完美食現身一樓門口，走在前頭的陶喆很有風度地主動打開大廳玻璃門，讓友人們先行走出大樓，其中男友人與一名淺色洋裝的女子勾著手走在最前頭，而陶喆則與穿著黑色洋裝的長髮女子有說有笑走在後面。

待友人們陸續上他的車後，陶喆交給司機一袋像酒的物品。（圖／本刊攝影組）

一行人抵達同樣位於松山區的某商業大樓之會館。（圖／本刊攝影組）

兩男三女走到路邊的黑色廂型車，司機調整好座位後，陶喆將手上一個疑似裝酒的紙袋交給對方，隨後與友人們陸續上車，準備續攤。十點十五分，車子抵達松山區一處商業大樓，一行人下車進入大樓，司機則是在外等候，而這一等，就是兩個多小時過去。

一直待到凌晨，長髮女性友人原本已經要上計程車離開，卻又忽然回頭去會館找陶喆。（圖／本刊攝影組）

兩名非當晚用餐的女子先走出會館在陶喆的車邊等候。（圖／本刊攝影組）

次日零點多，長髮女性友人先離開大樓，已經上計程車的她沒馬上離開，而是又回頭找陶喆。幾分鐘後，而另外兩名不是先前一起用晚餐的女性也走出大樓，逕自走到路邊的廂型車旁等候，這時陶喆才與長髮友人邊走邊聊出現，臨別前陶喆從胸前的包包中掏出疑似紙鈔的物品給對方後，長髮女性友人才又走向計程車獨自離去。

陶喆與長髮黑衣女子在會館外面不停地說話。（圖／本刊攝影組）

陶喆拿了一包像鈔票般的袋子給長髮女性友人後，兩人還拉了一下手，女友人便上計程車離開。（圖／本刊攝影組）

陶喆送走女性友人後，走回車邊與等候在此的另兩名女子會合，接著一起上車離開。十分鐘後，車子開進陶喆位於信義區豪宅的停車場，原先以為陶喆深夜帶兩名女性回家，會再續第三攤，不過沒幾分鐘時間，車子便又開出來，在路邊放了兩女下車，才又再度開回豪宅，兩女則在路邊搭乘計程車離去，這時陶喆的司機完成接送任務，獨自走出豪宅，聚餐續攤忙一整晚的陶喆，自家的廂型車也彷彿變成了溫馨接送友人們的保母車一般。

陶喆將在車旁等他的兩名女子請上車後帶他們一同返回豪宅停車場。（圖／本刊攝影組）

陶喆先一步回到台北市信義區豪宅，司機又將兩名女子載出去到路邊放下她們。（圖／本刊攝影組）

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