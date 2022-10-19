史坦頓3分全壘打。（MLB臉書）

洋基19日在分區生死戰G5擊敗守護者，晉級美聯冠軍戰！前晚那場大雨可能拯救了洋基，讓他們得以改派左投柯特斯（Nestor Cortes）上陣，他先發5局失1分，加上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟相挺，終場5比1擊落守護者，將與太空人進行七戰四勝的爭霸。

守護者在生死戰仍以牛棚車輪戰對決，負責開場的投手西瓦雷（Aaron Civale）今年季後賽首度登板，他沒能進入狀況，首局保送又觸身球弄成兩人在壘。這時對上史坦頓，西瓦雷以切球攻擊好球帶外側，史坦頓發揮怪力，大棒把球推到右外野成為反方向的3分炮！西瓦雷僅僅0.1局就退場。賈吉2局下逮到一顆對手沒投好的曲球，也是轟成反方向的陽春炮。

3局上洋基守備再度出現烏龍，三壘手唐納森（Josh Donaldson）、游擊手卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）雙雙追著一顆小飛球進入左外野防區，結果球沒接到，還意外撞翻了左外野手希克斯（Aaron Hicks）。希克斯因傷退場，那球也變成安打，守護者趁機攻佔滿壘，但是只靠著拉米瑞茲（José Ramírez）的高飛犧牲打敲回1分。

5局下洋基托瑞斯（Gleyber Torres）四壞保送之後盜二壘得逞，雷佐（Anthony Rizzo）適時擊出軟弱的平飛安打，護送托瑞斯跑回第5分。這是洋基2017年、2019年以來再次打進美聯冠軍戰，前兩次都打輸太空人，今年的太空人同樣是極為強大。