九合一選舉將於11月26日舉行，距今僅剩1個多月，台灣民意基金會昨(18日)公布「2022修憲公投、政黨感情與選舉競爭」民調結果，董事長游盈隆接受中評社提問時預估，「民進黨除了台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣2都2縣有勝算外，其他哪個縣市敢說『穩贏』？」

根據《中評社》今(19日)報導指出，游盈隆認為今年選舉各地選情看起來很冷，但是投票結果會非常接近，除了高雄、台中、台南、新北之外，其他投票結果會接近，且是以藍營為優勢。他認為，民進黨有個比較可能會贏的就是苗栗縣，因為國民黨分裂得很厲害，但是沒有被國民黨提名、現任苗栗縣議長鍾東錦在地方很受歡迎，加上國民黨提名謝福弘很弱，民進黨認為徐定禎有機會，也不見得。

至於台北市長選舉部分，游盈隆認為，「民進黨參選人陳時中看起來就是慌了、亂掉了，沒有明顯選戰節奏，看不到情勢上來，現在台北市局勢很混沌，基本上台北市是傳統藍綠對決」。不過，游分析，現在白色力量上來，但是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲能夠把全部支持度都灌給無黨籍台北市長候選人黃珊珊嗎？現在是國民黨台北市長候選人蔣萬安有點跡象起來，而黃現在可能獲得一些藍綠白支持度，但也不敢說黃領先群雄。