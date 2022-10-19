尼莎颱風外圍環流導致台北市災情頻傳，民進黨台北市長候選人陳時中被爆16日晚間赴內湖區勘災時，座車多項違規：警方18日調出路口監視器畫面澄清未放水並開罰，卻也被質疑為何沒開密錄器。對此，嘉義縣長候選人王育敏痛批陳時中太過「靠勢」，覺得怎麼做好像都無所謂。

王育敏19日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中當官當久了，即便已卸任指揮官仍把自己當官，她質疑，若只是候選人，可以這樣用權利嗎？她認為，「如果在座車上，司機要怎麼開，候選人還是可以約束，一定是後座的陳時中也放任、覺得沒有關係才導致此事」。

王育敏諷刺表示，陳時中只是候選人，那麼快衝到現場，不過是想證明第一時間抵達，只是在拚這個，更痛批陳時中太過靠勢，認為自己是萬人迷，怎麼做好像都無所謂。針對警方沒開密錄器一事，王質疑，徐巧芯違規時就錄很清楚，遇到陳時，密錄器就沒有開，「怎麼一個議員有開，前任指揮官、現在候選人就沒有開？有這麼剛好的事情嗎？」

陳時中昨問及，違規闖紅燈遭員警攔下竟沒密錄器畫面，是否遇到「時中就轉彎」？陳表示，沒有人來盤查他，應該是對司機，有違規就該道歉，罰單來就立刻繳清。

針對此事，內湖警分局表示，當時員警看到陳時中座車駛入該路口，因該車閃著雙黃燈警示，且車速緩慢，認為可能需要協助，因此上前提醒不要開往右側積水區，員警認為並非遇到衝突「狀況」，所以沒開啟密錄器，即指揮車輛左轉成功路離去。至於警車行車紀錄器可錄製5至6個小時，因當日無特別儲存，已被覆蓋洗掉，昨檢視的最舊畫面是18日凌晨。北市警局強調，員警依規定處理並無問題，且現場有路口監視器，已公布還原違規經過，沒必要隱匿。