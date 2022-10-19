台灣少子化問題成國安危機，衛福部為此特別成立「少子化對策辦公室」，實際功能卻引發各界議論。一份最新網路民調顯示，有36.6%的民眾非常擔憂台灣少子化問題、有32.9%民眾完全不會因為政府補助而增加生育意願，歸咎其因，則有高達73.6%的民眾表示經濟因素是影響生育意願的關鍵。此結果掀討論，不少網友表示，民生經濟問題恐成蔡政府垮台的導火線。

《yahoo!新聞》自18日起針對台灣少子化問題進行網路民調，截至今（19）日早上7時30分，已有約8000人參與投票。在「你會擔憂台灣少子化問題嗎？」這題，非常擔憂的民眾有36.6%、有點擔憂28.5%、不太擔憂13.1%、完全不擔憂11.6%、不知道／沒意見10.2%。

針對「不考慮其他因素下，你想生幾胎？」以想生兩胎者最多達38.3%、無生育計畫者居次為21.7%。至於「你認為影響生育意願的因素有哪些？（複選）」認為經濟因素者高達73.6%、房價過高居次48.5%、托育資源第三44.7%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》臉書相關連結留言：「民生經濟問題是大眾最直接的煩惱，蔡政府再只會搞選舉，這會成綠色政權垮台的導火線」、「人民最在乎的就是經濟」、「台灣經濟這樣，誰敢生？」「房價那麼高，現在物價也高，還要時時擔心缺電，誰還敢生孩子來受苦？」「民進黨號稱現在是經濟最好的時刻，我看是即將下台的時刻吧！」