本土新冠疫情持續燒，近日一名女網友表示，她確診在家隔離的時候，發現下體狂流水，量多到每天要換3條內褲，讓她深感困擾，但又因為尚未解隔而無法去婦產科檢查。貼文引起網友討論，不少女網友留言喊+1，稱自己確診後也遇到同樣的問題，甚至還有人透露私處還會有些搔癢。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，確診後在家隔離，但這幾天卻發現「下體一直流水」，且量多到每天要換3件內褲，詭異的狀況讓她有點擔憂，但因為她還要再關2天才可以出去看醫生，因此想知道大家是否有發生過相同或類似的狀況。

貼文曝光後，釣出一票苦主，不少女網友坦言確診後發生過類似的問題。「我也有這樣過，褲子好幾件都濕了，抵抗力很差、熬夜的時候就會復發，檢查以後發現是細菌感染+念珠菌感染」、「我之前確診的時候也是，大約解隔一周後就好了」、「我也是確診後有這個症狀！然後會癢，不知道你們會嗎？我以前完全不會這樣」

另有網友表示，不管怎麼樣，如果這個狀況以前都沒有發生，建議等到隔離結束後，還是去看醫生比較保險。