藝人陳昭榮與老婆張靜文1995年結婚至今27年，兩人在學生時期認識，交往不到９個月就結婚。不過近來卻傳出他與一名女性至婦產科看診，兩人晚上來相約到公園運動，結束後甚至一起返回男方家中，也讓婚變傳聞甚囂塵上。

根據《鏡週刊》報導，陳昭榮與該名女子從住家驅車前往某間知名婦產科，該女下車進入診所後，先是到一樓櫃檯詢問，接著便搭上電梯，陳昭榮則是找到臨停車位後，獨自在車上等待女方看完診，結束後兩人再度回到陳昭榮家中，直到晚間兩人穿著休閒從家中走出至公園運動，不到半小時就又回陳昭榮家，而該名女子至隔天才離開，兩人共度時間長達15小時。

據悉該名女子姓陳，也就是陳昭榮曾在臉書標記「仟偀」公司負責人，而有非娛樂圈人士爆料陳女曾在精品櫃位上班，且績效非常好，最高紀錄達千萬元，堪稱「超級業務」，於公於私兩人關係都相當緊密，而陳昭榮對此尚未有任何回應。