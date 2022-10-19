東北季風持續影響，氣象局觀測今晨最低溫在宜蘭17度，各地早晚涼，氣象專家吳德榮表示，今白天起水氣減少，周六至下周二有颱風生成機率，將進入南海，迎封面水氣增多，北部、東半部變天，雨連下4天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日白天水氣減少，東北部有局部雨，大台北東側及花蓮有零星飄雨的機率，西半部晴時多雲，各地早晚仍偏涼微冷，北部氣溫17至24度，中南部日夜溫差大約18到33度，東部17至30度。

周四、五（20、21日）各地晴時多雲，僅東北部有局部短暫雨的機率，氣溫逐日回升，白天北台灣舒適約20至24度、中南部微熱，高溫29度，各地早晚仍偏涼。

吳德榮表示，周六至下周一（22至24日）有熱帶擾動通過呂宋島；進入南海後有發展成颱的機率。迎風面水氣增多，北部、東半部明顯轉為有雨的天氣。目前模擬的共伴效應帶來劇烈風雨較尼莎當時弱，但因各國模式模擬仍有差異，顯示有不確定性存在，應繼續觀察。

氣象局也指出，周六（22日）熱帶擾動到呂宋島，周日至下周二（23日至25日）熱帶擾動進入南海後其外圍水氣讓台灣附近雲量偏多，迎風面北部及東半部地區連4天有局部短暫雨，以及東北季風增強及影響，北部及東北部天氣再轉涼，約21度。