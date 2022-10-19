前立委黃義交17日晚間在內湖住處墜樓身亡，享壽69歲，消息一出震撼政壇。對此，曾在立院與黃當過同事的前立委郭正亮回憶往事時，形容「對方是個講話很客氣、又很體貼的老好人」。

黃義交資歷豐富，曾任行政院新聞局駐華府二等秘書與台灣省新聞處處長，1998年以無黨籍身分當選立委，並且先後加入親民黨與國民黨，最後在2012年時敗給前交通部長林佳龍，5連霸失敗，時任台中市長胡志強曾邀他擔任市府副祕書長，但在就任前因健康因素請辭。。

郭正亮昨（18）日在時事評論員朱學恒直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》表示，自己曾跟黃義交一起當立委，他指出黃「是個很古意（忠厚、老實）的老好人」，講話客客氣氣的，也很體貼。

郭正亮說，我國駐紐西蘭前代表介文汲跟黃義交更熟，因黃曾是行政院新聞局駐外人員，在美國待過一陣子。最後郭也提到，介文汲告訴他當時的黃義交就是個萬人迷，「不分種族，連美國的女生看到他都很喜歡」。

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