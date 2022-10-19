國民黨台北市議員徐巧芯現身留言，刊出《警察機關值勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點》，反嗆挺民進黨台北市長候選人陳時中的網友。（圖／取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯刊出《警察機關值勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點》，質疑警方執勤違規。（圖／取自徐巧芯臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車三度違規迴轉、違停佔用公車停靠站、闖紅燈，遭各界撻伐。國民黨台北市議員徐巧芯向警方要求密錄器畫面被以「沒有開密錄器」拒絕，內湖分局長並表示行車記錄器也因「當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉」。有網友出征徐臉書，質疑徐講空話為自己選情炒作，徐則曬出警方值勤規範，反嗆其「真的夠死中（忠）！嘆為觀止！」

徐巧芯昨（18）日刊出與內湖分局局長王炳睿的訊息對話，徐要求提供16日晚間盤查陳時中座車的警車之行車紀錄器，王首先回應：「已向所長確認，確認後馬上報告。」隨後卻表示：「有關大湖派出所現場車輛行車紀錄器容量為32G，可錄製5-6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉。」

有網友留言嗆徐巧芯：「議員的意思是台北市的警察在幫陳時中嗎？這對台北市的警察同仁是很嚴重的指控。議員手上掌握證據的話請直接去檢舉，不要只在這邊講講空話，為了自己的選舉炒作。而且假設陳時中為了勘災違規，我想他也會好好地付罰款。陳時中跟議員你大白天的只是為了『吃個飯』違停，又想要施壓警察是完全不一樣的。不要想藉此幫自己洗白，我們之後看到議員，還是會記得『徐900』這件事的。」

徐巧芯則現身回應，不僅刊出《警察機關值勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點》，內容明確寫道「員警必要時應即開啟，並完整連續攝錄處理事件經過」、「攝影機應於出勤前測試，確保功能正常」等，更反嗆：「證據在這裡啊，不管是不是為了『幫』陳時中，至少已經違反了相關問題規定，我沒有講空話，這麼清楚的規定空在哪？再來陳時中不是市民嗎？他是勘什麼災？明明就是跑去湊熱鬧還瘋狂違規，這你也可以護航喔！而且他不只是違規停車，他是停在公車專用格，還衝紅燈加上大迴轉，在你心裡6600是小於900對嗎？真的夠死中（忠）！嘆為觀止！密錄器、行車記錄器、3+11會議記錄，消失的三大秘寶，可以幫我找到嗎？」

針對警車行車紀錄器已被「覆蓋洗掉」一事，據《中國時報》19日報導，北市警局強調，員警依規定處理並無問題，且現場有路口監視器，已公布還原違規經過，沒有必要隱匿。警方18日調出路口監視器畫面澄清未放水，並分別開出2張罰單，陳時中競選總部立即繳清共3900元罰款。