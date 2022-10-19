櫃檯買賣中心審議通過偉康科技(6865)公司上櫃案。
偉康公司主係提供智能數位金融、雲端與智能數據、資安與系統運帷及企業e化應用軟體等數位轉型解決方案及建置服務，董事長為連泓鈞，推薦證券商係日盛證券、元大證券及凱基證券，申請時資本額1億3000萬元；偉康公司110年度營業收入為4億4040萬1000元，稅後盈餘為6587萬3000元，每股盈餘為5.41元；111年上半年營業收入為2億4142萬7000元，稅後盈餘為2876萬6000元，每股盈餘為2.18元。
櫃檯買賣中心審議通過偉康科技(6865)公司上櫃案。
偉康公司主係提供智能數位金融、雲端與智能數據、資安與系統運帷及企業e化應用軟體等數位轉型解決方案及建置服務，董事長為連泓鈞，推薦證券商係日盛證券、元大證券及凱基證券，申請時資本額1億3000萬元；偉康公司110年度營業收入為4億4040萬1000元，稅後盈餘為6587萬3000元，每股盈餘為5.41元；111年上半年營業收入為2億4142萬7000元，稅後盈餘為2876萬6000元，每股盈餘為2.18元。
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