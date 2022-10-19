南韓女星張員瑛為女團「IVE」的一員，出道不久即擁有超高人氣。日前，她前往巴黎參加時裝周活動，並且和韓國雜誌合作拍攝花絮影片，介紹了一支搭配服裝的鳳凰髮簪，表示「想在巴黎展示韓國的時尚」，誰料一語點燃大陸網友的怒火，在社群平台上引發熱議。

16日下午，「Vogue Korea」的YouTube頻道上，發布題為「10000%可愛的巴黎旅遊Vlog」，內容為拍攝張員瑛在巴黎時裝周活動花絮的影片。只見影片中，張員瑛穿著黑色禮服，身披一件西裝，用優雅的手勢，撫摸並展示頭上的鳳凰髮簪，並表示「今天的服裝和髮簪造型很相配，而我戴上著個髮簪，是想在巴黎展示一次韓國的時尚。」

張員瑛在影片中介紹鳳凰髮簪。（圖／翻攝自YouTube頻道《Vogue Korea》）

豈料，這篇影片卻在陸網上掀起軒然大波，據報導指出，鳳凰的圖騰意象最初發揚於大陸，是屬於大陸的文化，而那隻髮簪的製作樣式也是中式風格，怎料在張員瑛的嘴中，卻成了韓國文化。此外，還指出髮簪品牌方甚至帶上韓服、韓國文化的標籤，控訴韓國是文化偷竊國。對此陸網友也相當不滿，表示「韓國用韓星在世界上的影響力，透過宣傳將大陸的文化潛移默化的安裝在自己身上，大家需要多加警惕，不要忘本」、「明明鳳凰的起源比韓國還要悠久」，還有部分網友開始將話題延燒至整個民族，表示「品牌方和張員瑛都在偷竊我們的文化」、「韓國偷竊慣性。」

不過，在韓網上，粉絲倒是爭相表示，「髮夾好漂亮，她的心也好漂亮」、「用髮夾炫耀韓國的美麗讓我感到自豪和快樂」、「即使你出國也能想到韓國真是太好了」等語。也有網友將陸娛的報導搬運至韓網論壇。對此，韓網友表示不解，認為文化的重點並非是爭奪起源，而是傳承。也有網友表示並不意外也不想理會，只要將重點放在欣賞張員瑛的美貌即可。