任何食物攝取過量，都可能造成身體負擔，胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，一名40多歲男子左上腹悶痛、糞便顏色變深黑，照胃鏡發現有5個出血潰瘍傷口，但男子的生活習慣並無特別的危險因子，令錢政弘相當驚訝，他不死心追問才知道，男子每天晚上都會喝一罐可樂，才使得胃破5個洞，因碳酸飲料加了大量的甜味劑掩蓋酸的口感，他建議有胃病或胃食道逆流的人應避免喝較酸的飲料。

錢政弘近日於個人臉書粉專指出，男子因左上腹悶痛、糞便顏色變深黑，到醫院做胃鏡檢查後發現，胃裡有共有5個潰瘍、糜爛的傷口，還有出血痕跡，令他驚訝地問男子日常生活習慣，都沒有發現可能的危險因子。

男子表示，平常飲食清淡，三餐正常且不吃甜食或零食，也不喝咖啡、茶和果汁，更沒有服用藥物，檢查也沒有幽門桿菌，錢政弘找不到任何造成男子胃潰瘍原因，他不死心追問，「難道你平常都不喝飲料嗎？」這時男子才說「我每天晚上在家都會喝一罐可樂」。

錢政弘表示，他遇到喝可樂導致胃潰瘍的案例較少，認為男子可能還有其他潛在的致病因素，不過可以確定喝可樂會使胃潰瘍變得更嚴重，因為碳酸飲料加了大量的甜味劑掩蓋酸的口感，「他應該是真的喝太多了」。錢政弘說，酸性食物不是不能吃，但不要過量，他建議有胃病或胃食道逆流的人，應避免喝檸檬汁、柳橙汁、吃橘子，因為這類的飲料和食物比較酸。

錢政弘說，造成胃潰瘍的5個原因包括藥物引起，如非類固醇類的消炎止痛藥、阿司匹靈；幽門螺旋桿菌感染，有7成的胃潰瘍是因為幽門桿菌長期感染造成慢性發炎；心情壓力，胃酸分泌受到自律神經的調控，自律神經又會受到情緒的影響，如果整天鬱鬱寡歡，很容易有胃病；抽菸，抽菸不會增加胃酸分泌，但是會讓胃黏膜的血液循環變差，喪失自我修復和保護的功能，胃潰瘍也會不容易癒合；飲食不當，長期喝咖啡、茶、酒和柑橘類的飲料、刺激性調味、重口味食物都會傷胃。