繼上個月首波合作「告五人『新樂園』2022愛在夏天演唱會」的夏夜演出後，Audi與新世代樂團告五人公布第二彈合作，攜手推出全新單曲《在未來的你跟我說聲嗨》，輕快的曲風與魔幻風格讓人置身未來世界，帶給觀眾明亮且充滿希望的意象，而歌曲靈感正是來自Audi持續進化的精神。

男主唱兼吉他手雲安將「Future is an Attitude未來進行式」、「進化精神」融入曲中，帶領歌迷與車迷一起進入告五人的音樂世界，傳唱為夢想奮不顧身的態度。關於此次單曲，告五人在創作理念中提到：「當前方有自己很喜愛的事物，就會不斷地督促、提醒自己：要加油、要努力，要成為想成為的樣子。我們把這股態度融入我們對Audi和永續的想像，以未來為主題，讓進化精神帶領我們持續向前。」

力求突破是Audi 品牌進化的堅持，台灣奧迪持續貫徹品牌活化的多元發展，積極尋找與不同領域創新合作的機會。

台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）提及：「九月愛在夏天演唱會的歡欣氣氛令人意猶未盡，而Audi 與告五人的旅程還在持續前進。我們攜手打造的全新歌曲將顧客愉悅體驗帶領到全新層面，透過音符具體呈現Future is an attitude 未來進行式的進化態度，透過告五人的音樂，我們鼓舞每個努力追求夢想的世代，勇於創造未來。」