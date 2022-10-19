尼莎颱風造成台北市災情頻傳，台北市長柯文哲因南下輔選未第一時間趕回台北坐鎮災防應變中心，遭藍綠齊批無心市政，民進黨連續2天公開譴責；柯18日笑說，自己已變第4組候選人。港媒今(19日)以「民進黨猛打柯文哲 一石二鳥」為標題分析指出，民進黨就是要避免柯的「市長防線」有斬獲，因為只要能拿下北市或是竹市，對柯爭取大位就是加分。

《中評社》分析指出，民進黨最近以北部豪雨造成的災情，不斷攻擊柯文哲，這雖是民進黨一貫模式，但民進黨台北市長候選人陳時中卻也陷入負面勘災新聞，這讓攻擊柯的力道無法發揮功效。加上台灣民意基金會10月公布最新政黨支持度調查，民眾黨支持度比上個月降低，因此民進黨一再拉高批評柯的力道，很可能就是認為對降低民眾黨支持度有用，還有民進黨立法院黨團總召柯建銘也一再批評柯以及民眾黨新竹市長參選人高虹安。

因此，該報導認為，2014年北市選舉，民進黨力挺柯文哲，讓柯累積有機會從醫生成為素人從政，累積政治能量，現在很可能在2024與民進黨競爭。因此，民進黨才會加大力道猛打，就是不要讓柯有機會攻下任何一個縣市。