金管會統計，防疫保單2022年截至10月17日理賠金額達1007.92億元，周增52.81億元，疫苗保單理賠金額280.12億元、周增13.97億元，合計防疫雙險今年以來已理賠達1288.04億元。對此，承保防疫險的前6大產險公司已全數完成增資、合計共增資707億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至10月17日合計承保件數486.9萬件、僅周增0.13萬件，保費收入45.31億元、周增160萬元，較前周新增0.22萬件、210萬元持續減少。

而防疫保單今年截至10月17日理賠件數達258.13萬件、周增12.36萬件，理賠金額達1007.92億元、周增52.81億元，雖較前周新增15.37萬件、65.07億元減少，仍未見明確降低態勢，續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的22.24倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至10月17日承保件數241.7萬件、周增677件，保費收入10.16億元、周增35.7萬元，較前周新增648件、20.9萬元略增。

而疫苗保單今年截至10月17日理賠件數達67.12萬件、周增3.39萬件，理賠金額達280.12億元、周增13.97億元，較前周新增4.85件、21.05億元減少，分別降至近9周、近11周低點。不過，累計理賠金額已達今年保費收入的27.57倍。

為因應龐大的理賠需求，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資共90億元、兆豐產險增資20億元，合計增資達707億元，並全數完成增資程序。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。