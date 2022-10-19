看好療癒食系商機，統一超(2912)7-ELEVEN於部分商圈「酒BAR現打啤酒」、「現烤哈燒專櫃」等差異化商品，為營運增添新動能。

7-ELEVEN於2010年開始積極經營即食商機，鎖定單身、小家庭方便調理的「輕料理」，除了「御料小館」系列商品結構涵蓋居家常備的冷凍品、便利即食的冷藏品，訴求買回家簡單加熱就能上桌，近年也與各大餐飲業者、知名人氣小吃品牌聯名開發商品跨界合作，多元菜餚滿足不同喜好的饕客需求。

統一超表示，7-ELEVEN觀察在社群平台搜尋「宵夜」hashtag就有超過45萬則貼文，進一步從銷售數據發現晚餐至凌晨時段的確是即食商品的銷售高峰，銷售佔比高達5成以上，其中民眾最愛的「超商配菜五月天」：辣味雞球、韓式炸雞、爆炒滷雞胗、松稜糖燻雞翅、21Plus綜合鹽水雞等5項商品就能締造年度突破4億元營業額銷售佳績；7-ELEVEN亦打造「療癒食系」餐酒館，近年不斷擴大開發免自行料理的懶人即食小點，現已有超過120種商品選擇，尤其居家用餐需求帶動商品賣力，其中滷味、炸物、烤物等三大人氣餐點一年可熱銷超過1300萬份。

看好療癒食系商機，7-ELEVEN於部分商圈超過60間門市打造「酒BAR現打啤酒」、「現烤哈燒專櫃」等差異化商品複合店門市，隨著秋冬腳步接近，7-ELEVEN自今日起也將去年冬季限定的一風堂聯名餐點回歸，希望為秋冬營運挹注動能。