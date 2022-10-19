大宇資(6111)第二季營收成長幅度大，主要併入紅陽科技、泰嘉數位及安瑞三家子公司，由於手機市場已經成熟，未來將推展PC、主機及steam市場，並持續推廣IP產品線。而元宇宙、區塊鏈都不缺席，會以大富翁為主，新IP連動「創造神（雨下）」預計2023~2024年推出。

大宇資今年上半年稅後淨利1.69億元，每股盈餘2.56元；累計前三季營收為16.52億元，年增324.1％。上半年營收分布方面，遊戲營運占比4％、研發授權27％、電子零組件36％、網路設備12％、金流服務18％。遊戲營運部分遞延，主要沒有推出新遊戲；授權下滑主要大陸針對遊戲產業控管影響。

今年營收大幅成長主要來自紅陽科技、泰嘉數位及安瑞，紅陽科技持股50％，目前以自己發展為主，仍然在調整體質與業務發展，尚無IPO計畫。安瑞主要發展資安，與紅陽科技有金流產生綜效。

下半年有較多的新遊戲上市，包括6月《仙劍客棧2》、8月《女鬼橋-開魂路》、9月《Sea Horizon海平線》、10月《大富翁11》。

由於手機市場趨於成熟，未來推展PC及主機市場，並且在文創與泛娛樂持續布局，包括遊戲的合作、投資新團隊等。公司進行《軒轅劍》電影作品籌備，新遊戲《軒轅劍之鬥》格鬥遊戲將於明年第一季推出。

元宇宙部分，主要開發大富翁NFT，10月於SANDBOX建立大富翁元宇宙基地，持續增加會員，將打造專屬社區，2023年會推出大富翁Game-Fi上鏈型遊戲，建立以大富翁玩法為主的生態係賦能遊戲。