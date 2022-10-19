小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中共中央總書記習近平16日在中共「二十大」開幕式的政治報告中表示，要牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。外媒報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，台海做為國際海運要塞，牽動全球經濟，且台灣的半導體產業具高度重要性，若台灣因面臨危機而中斷晶片生產，將衝擊全球經濟。他強調，確保和平解決兩岸分歧，對美國和全球各國都至關重要，並呼籲中國重回重視和平解決兩岸分歧的立場，勿藉由武力推進目標。

【1】台海爆發危機 恐重創全球經濟

中共中央總書記習近平16日提出不放棄對台動武，引發美國高層官員的擔憂。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，中國決心在更短時間內實現兩岸統一，不惜採取脅迫甚至武力手段。布林肯示警，台灣在晶片產業具重要性，若台海爆發危機，恐將衝擊全球經濟。

【2】2023年半導體產業恐陷衰退… 台積電靠3奈米發光

通膨導致全球智慧型手機及筆電需求急凍，衝擊晶片生產鏈庫存去化情況恐延續到明年第二季，業界對明年半導體市場陷入衰退已有共識。但對台積電而言，明年上半年7奈米及6奈米產能利用率將下滑，所幸3奈米新增產能逐步開出，加上晶片設計定案數量拉高，將成為台積電明年繼續成長主要動能。

【3】八大行庫美元存款 暴增4,000億台幣

強勢美元為王，也使各大行庫大舉調整今年的存款吸收策略，各大行庫今年以來強力吸收美元存款，根據各大行庫的最新統計數據，截至9月底止，各大行庫的美元存款餘額合計已接近1,500億美元，等值超過新台幣4.7兆元，合計今年前三季八大行庫共增加逾131億美元，等值逾新台幣4,000億元的美元存款，其中更有超過半數的銀行成長幅度接近或超過10％。

【4】美回購國債計畫有譜 歐美股續漲

在美國財政部緊急徵詢交易商對回購國債看法，讓這項醞釀多時計畫上路希望愈來愈濃，及高盛、嬌生等企業業績報喜，升高企業財報強勁，可望沖淡隨升息而來的經濟衰退疑慮的情況下，帶動周二美股延續周一的漲勢開高，道瓊指數開盤就大漲逾500點或1.7％，標普5百與那斯達克分別2％與2.7％。歐股同步全面走高，以德股大盤漲2％最多。

【5】壓油價拉選情 拜登政府擬釋戰備儲油

路透引述消息人士說法指出，美國政府有意銷售戰備儲油（SPR），總統拜登可能於本周發布此消息，俾以在下月期中選舉之前壓低燃料價格，以拉抬選情。