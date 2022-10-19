女星岳庭與法籍老公於1997年結婚後，育有兩名兒子，一家人目前移居泰國居住經營民宿，家庭生活看起來相當幸福。豈料，不久前卻傳出岳庭的法籍老公因膽結石開刀住院；現年15歲的小兒子也因遭到蚊蟲叮咬引發敗血症險些失去小命，大兒子又剛好要出國念書，讓岳庭為了家庭疲於奔命。

根據《鏡週刊》的報導，岳庭近日接受採訪時表示，15歲的小兒子Cookie兩年前自從被蚊蟲叮咬後造成蜂窩性組織炎，甚至引發心肌炎、肺積水、敗血症等症狀，情況一度相當危急，但因普吉島的醫療設備不足，岳庭只好帶著小兒子緊急搭乘sos專機，送往曼谷大醫院治療才救回一條小命。

而且本來就瘦弱的Cookie在當時體重還狂掉，體重只剩39公斤，怎樣吃都吃不胖，讓一旁照料的岳庭心急如焚，只好在8月份帶著Cookie返台到醫院檢查，才發現健康報告裡有多項紅字，疑似身體有發炎狀況才會導致他過瘦無法吸收。不過，無論在醫院怎麼檢查還是找不出Cookie暴瘦的原因，即使出院後食慾非常好，但身體還是無法吸收，加上他不愛運動，只要跑一下就累，讓岳庭相當擔心身體內到底還有什麼狀況。

除此之外，岳庭18歲的大兒子Kiwi日前因考上荷蘭奈梅亨拉德伯德大學資訊工程系，因此前往當地念書，夫妻倆也在8月陪著大兒子前往荷蘭辦理入學手續，若是學業順利Kiwi只要就讀三年即可畢業，加上老公又是歐洲人，1年學費只要10幾萬台幣，3年花費預計也只要50萬台幣左右，算是省下不少錢，不過岳庭一想到兒子將離家這麼遠獨自生活，就讓她感到相當心疼且不捨，但兒子卻在去機場前叮囑她「妳等我走再哭」，讓她哭笑不得。