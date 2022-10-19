1名女網友抱怨結婚6年，丈夫因輪班工作體力變很差，周末都在補眠，她幾乎一個人帶孩子「守活寡」，日前小叔暫住她家，她發現小叔外表與長相都與高過丈夫很多，某晚2人禁不住慾火發生關係，她大讚感受「前所未有的美好，床上功夫跟老公比也是一個天堂一個地獄」，讓其他網友傻眼且憤怒。

該女網友在Dcard上發文，她與丈夫結婚6年，平時在家專職顧小孩，丈夫因輪班工作，體力變差，周末都在家補眠，她如今已習慣自己帶孩子出門，她雖能體諒丈夫工作辛苦，「但難免會覺得失落、活守寡的感覺」，日前丈夫的親弟弟在家中暫住1週，她說小叔平時有健身，陽光形象和丈夫差距很大。

某次原PO丈夫上晚班，她把孩子哄睡後和小叔聊天，發現對方對人生充滿理想，事業頗有成就，一時按捺不住慾火發生了關係，「小叔給我的感受是前所未有的美好，就連床上功夫跟老公比也是一個天堂一個地獄」，她事後要求小叔將此秘密帶進棺材，但仍懷疑自己是否仍愛著丈夫，為婚姻生活感到迷惘。

其他網友留言「你可以出去工作啊，就沒那麼多時間東想西想，或是多花點心力幫你老公養好身體」、「這什麼謎片劇情」、「老公辛辛苦苦工作，你在那邊外遇，你對得起他嗎，離婚吧」、「你可以找時間跟你先生談談吧，再不然就是離婚找能滿足你需求的另一半」。