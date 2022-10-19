新變異株侵台，包括4例BF.7、2例BQ.1.1與1例XBB，到底哪款變種病毒將取代BA.5成為主流引起關注，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，XBB有機會在亞洲取代BA.5成為強勢變異株。《中時新聞網》為此整理出3大新變異株的症狀、特性、怎麼預防等6大問題供民眾參考。

一、BF.7、BQ.1.1和XBB分別是什麼？

BF.7是由BA.5演化而來的，今年10月4日在大陸內蒙古首度被驗出來，比起BA.5免疫逃脫能力更強；BQ.1.1是Omicron亞變種病毒，今年7月中首次在尼日利亞發現，傳播力更強，不但可逃避疫苗與自然免疫，還有可能可逃避藥物抗體；XBB又被稱為BA.2.10，今年8月在印度首次被檢測到，而XBB免疫逃脫是BA.5的19倍。

二、BF.7、BQ.1.1和XBB的流行地區？

BF.7主要在大陸和歐洲國家流行，目前德國、法國、丹麥、英國及比利時、荷蘭等歐美各國都有驗出案例；BQ.1.1則是在歐美地區流行，像是英國、日本、美國、加拿大、比利時、丹麥等逾10多個國家都有個案；XBB則是在東南亞地區流行，印度、新加坡與香港都已出現許多確診個案。

三、感染BF.7、BQ.1.1和XBB的症狀？

羅一鈞表示，感染BF.7、BQ.1.1和XBB後常見的症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水與發燒等常見呼吸道症狀，只有少數個案有嗅味覺異。

台大感染科醫師李秉穎表示，感染BF.7的症狀包括，咳嗽、咽痛、疲勞、鼻塞與流鼻涕、顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽與聽力喪失。

四、BF.7、BQ.1.1和XBB的特性為何？

新變異株BF.7、BQ.1.1、XBB都有3個特性，分別是傳播力增加、免疫逃脫以及單株抗體預防效果下降。

五、面對新變異株怎預防中重症發生？

羅一鈞表示，不管是哪種變異株，預防方法都是打好打滿新冠疫苗，目前最新的次世代疫苗（雙價疫苗）就是針對Omicron設計的，預期對新變異株有交叉保護效果。

李秉穎則提醒，在人群聚集處與飛機上感染風險高，建議民眾要戴好口罩、勤洗手，若有出現疑似確診的症狀就自主快篩，不舒服就別出門。

六、哪款變異株將取代BA.5成為主流？

羅一鈞表示，未來哪一個變異株將會取代BA.5，目前仍需要持續監測，不過，在亞洲方面，新加坡XBB的案例已經超過50％，香港最新境外移入統計數據，XBB也已經超過其他變異株，因此XBB有機會在亞洲取代BA.5的成為強勢變異株。