芬蘭電力營運商TVO（Teollisuuden Voima Oyj）在維護工作期間發現歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3）核反應爐的給水泵損壞，將可能會推遲該發電廠的測試和正常生產的啟動，而目前在泵上檢測到的損壞對核能安全不會造成影響。

據路透社18日報導，歐洲最大核反應爐的損壞對芬蘭來說是一個挫折，芬蘭國家電網運營商已警告說，如果OL3無法可靠供電，即將到來的冬季可能會停電。

由於俄羅斯能源公司Inter RAO表示尚未收到芬蘭支付的電力進口費用，芬蘭從俄羅斯進口電力已於5月停止，這增加了芬蘭對歐基洛托核電廠3號機電力輸出的需求和依賴性。

據TVO官方網站新聞稿，反應爐發生的問題的組件位於核反應爐發電中心的所謂渦輪島（Turbine Island）的泵浦中，這個組件是用來使得給水箱的水泵入蒸汽產生器裡用的，而這次損壞「很可能」會影響反應爐的預定啟動的期程，但目前尚不清楚任何這次故障會持續多長時間。TVO 表示，OL3的電力試產自今年展開，而反應爐的全面運轉和電力產出原定於12月14日開始，

Finland's OL3 nuclear reactor risks more delays after damage found https://t.co/PYsvFDcUZw pic.twitter.com/KJFq7cYWjN — Reuters (@Reuters) October 18, 2022

自2005年開始建設的OL3原計劃於2009年開始運營，但遇到了幾起技術事故，引發了代價高昂的延誤和漫長的法律糾紛，最終建造了16年，芬蘭歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3 EPR）於2021年12月21日啟用但是尚未全面運轉，是芬蘭40年以來，再一次運轉的新核電機組。

基洛托3號機是芬蘭全國的第5座核反應爐，採用3代改進型-歐洲壓水反應爐（EPR），功率達到1650 百萬瓦，躍升為歐洲發電力最強的核電廠，其供電量可望能占到芬蘭的14%。