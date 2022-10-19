「星爺」周星馳今年6月剛過60歲生日，去年他捲入和小他42歲嫩模張曉祺（Ukei）遊艇緋聞事件，周星馳透過助理第一時間否認後，風波也不了了之。近日，生活一向低調的周星馳竟然首度開通了IG帳號，但他第一篇PO文就可見他工作狂的性格，即是宣告要招募新人，特別是Web3的相關人才。

有喜劇之王封號的周星馳，去年被爆和一群人搭遊艇出遊，其中報導稱他和小模張曉祺（Ukei）過從甚密，但周星馳隨即否認，稱當天和許多人都有互動，張曉祺有來攀談聊天，但他沒多做理會，駁斥有新戀情，事後更發律師信要求張曉祺刪掉與當天出海有關的照片，近期張曉祺受訪，也坦言與周星馳已無聯繫。

周星馳IG目前有4.6萬粉絲。（圖／翻攝自stephenchow IG）

相當注重自己隱私的周星馳，過去幾乎不曾有自己的社群網站帳號，昨他則被眼尖網友發現首度開通了IG帳號，並曬出自己在白板前的照片，寫下2字「請人！」，表示：「漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才。人才要求：熟悉Web3、有項目管理經驗、有頭腦又宅心仁厚」，工作內容則是只有一項「助我建造創意未來」，歡迎有興趣的人曬出作品並標註他帳號，他會親自選擇新合作夥伴。

見此，不少網友都歪樓，紛紛上前留言跟偶像告白，回應說：「星爺，我把自己的第一次...ins評論給你了，你要對人家負責喲！」、「代號9527」、「嗶嗶大隊祝星爺Web3開業大吉大利！」、「愛你啊星爺，我很希望能有機會見你一面啊」、「只有宅心仁厚，怎麼辦」、「星爺開帳號了，有生之年活久見啊」。