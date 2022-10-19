國防部為因應大陸圍台操演，特別持續加強外離島守衛任務，並驗證部隊實戰化訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部，今(19）日清晨實施「鎮疆操演」實彈射擊；各型重型與輕型火砲依序擊發，火光四射、劃過天際，震撼力十足，充分展現官兵平日戮力戰備成果。

國軍迫擊砲發射照明彈。（讀者提供）

今天「鎮疆操演」演習操演想定，主要以中共對澎湖實施三軍聯合演習，並於我國周遭劃設禁制區，國防部立刻將戰備狀況提升至「應急作戰」階段，下令各部隊加強戰備。此時國軍也偵獲解放軍在大陸沿岸頻繁集結、裝載活動，隨後派出大量船團朝台灣及澎湖航行，軍方研判有進行登陸突擊作戰之趨勢，因此下令澎防部所屬部隊予以反擊。

但因澎湖連日來天候狀況不佳，除了雙聯裝刺針飛彈採「實兵不實彈」進行模擬操演外，包含M60A3戰車、CM21裝甲車、155公厘榴彈砲、105公厘榴彈砲、120公厘迫擊砲、81公厘迫擊砲等武器。

操演開始，國軍假想面對敵空中兵力進犯，立刻實施「短程防空作戰」，由迫擊砲發射照明彈後，以刺針飛彈模擬射擊，搭配防空機砲火網進行打擊，隨後由砲兵進行「灘岸火殲」後並迅速轉移陣地，接著再以M60A3戰車、CM21裝甲車朝灘岸進行集火射擊。

澎防部表示，為使操演任務圓滿達成，多數官兵於凌晨時分，即實施彈藥提領及鑑濾等各項射擊前整備，不分晝夜戮力訓練，展現國軍「同島一命、寸土不讓」抗敵意志，以及堅定「鎮海衛疆、守護家園」的決心。