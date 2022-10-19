TrendForce最新調查提到，2023年的伺服器整機出貨量年成長預估僅3.7%，以整機上搭載的server DRAM容量來看，整機搭載的DRAM平均容量實則也受限，故預期2023年的server DRAM平均搭載容量年增僅有7%，為2016年以後首次降低至10%以下。

根據TrendForce最新調查表示，疫情後緊張的物料情況已於今年下半年改善，短料的供貨交期顯著恢復。然而在物料供給無虞，需求可被滿足的情況下，2023年的伺服器整機出貨量年成長預估僅3.7%，低於2022年的5.1%。

TrendForce表示，成長趨緩受三大因素影響，其一，長短料問題紓緩後，買方同時也在調節過往的超額訂單，故ODM訂單也減少，但暫不至於影響2022年伺服器整機出貨量。其二，高通膨及總經轉弱影響，企業資本資出恐更保守，IT相關的投資會更彈性，如用雲端服務還取代部分地端伺服器。其三，地緣政治變化使小規模資料中心需求持續浮現，過往超大規模的資料中心建置將放緩。近期10月7日美國商務部發布的針對軍用/HPC伺服器的禁令，以應用類別占市場比重極低，故目前對伺服器整體市場衝擊有限。但後續若禁令範圍再擴大，將為2023年大陸伺服器出貨動能埋下更顯著減速風險。

從整機上搭載的server DRAM容量來看，由於2023年買方將導入新款CPU intel Sapphire Rapids及AMD Genoa，且DDR5 DRAM的價格也較DDR4高出30~40%，連同CPU、Memory以及相關新機種的零組件成本皆大幅提高。由於伺服器終端的需求考量會更集中在硬體成本上，因此整機搭載的DRAM平均容量實則也受限，故預期2023年的server DRAM平均搭載容量年增僅有7%，為2016年以後首次降低至10%以下。

不過，2023年server DRAM平均搭載容量仍有上升至12%的可能，因為就2022年server DRAM價格來看，第三季Tier 1客戶拿到的價格已跌破歷史新低，2023年價格走勢仍持續下行。若原廠亦願意針對高容量64GB模組釋出更大的價格折扣，則有機會刺激買方加大採購力道，此情況將促使部分伺服器應用別的DRAM整機搭載容量有所提升，如對DRAM需求量最大的影音串流、公有雲以及私有雲領域，從而增加server DRAM搭載量。所以若server DRAM價格持續激烈修正，2023年平均搭載容量仍有望回升。

至於enterprise SSD平均容量，隨著今年第四季價格跌幅擴大至15~20%，加上2023年仍難以改善供過於求態勢，報價恐持續面臨修正。不過，由於NAND Flash價格相較DRAM具更大彈性，故降價會刺激整機搭載容量的提升。此外，新一代CPU平台支援PCIe 5.0傳輸，在傳輸速度翻倍升級也有助於平均容量向上成長，預估2023年enterprise SSD平均容量年成長率將上升至26.4%。