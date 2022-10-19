M60A3戰車發射戰車砲。（葉家瑋攝）

國軍出動各式機槍砲與戰車砲分4階段操演。（葉家瑋攝）

王雅璇表示，澎湖地區秋冬季節風勢強勁，仍撼動不了官兵堅強意志。（葉家瑋攝）

澎指部營部連下士甲駕士曾湘尹、曾玟淇為姊妹，兩人來自台南，在澎防部服役已５年。（葉家瑋攝）

中共今年8月份接連對台灣周邊海空域進行軍演，且常態化派遣機艦穿越台海中線，澎防部作為離島國土第一線也積極備戰，今天（19日）凌晨在澎湖馬公的五德訓場實施「鎮疆操演」實彈射擊，此次操演假想共軍船團欲向澎湖地區實施登島突擊作戰，國軍出動各式機槍砲與戰車砲分4階段操演，展現強大火力；澎指部裝騎營營長蕭又升表示，針對中共無人機侵擾，從發現無人機開始，會監控並示警，若發現進入領空範圍，便會擊落。

澎防部假想發現共軍船團、不明航空器接近山水海灘，第一階段「短程防空作戰」由105及155榴炮、81及120迫砲射擊照明彈，隨後刺針防空飛彈模擬射擊，不過今天因為天候不佳未設置海上靶船，雙聯裝刺針飛彈採「實兵不實彈」模擬演練，同時50及M249機槍配合實施對空射擊。緊接著實施「灘岸火殲」、「灘岸戰鬥」、「反擊作戰科目」，榴炮變換陣地，以火力支援前線作戰；M60A3戰車發射戰車砲，展現防區堅實戰力。

蕭又升表示，「鎮疆操演」是每月例行性的訓練，也是駐地訓練成效的驗收。另外，針對無人機侵擾，從發現無人機開始，會監控並示警，若發現進入領空範圍，便會擊落。

澎指部機步營機步二連上尉連長王雅璇表示，澎湖地區秋冬季節風勢強勁，仍撼動不了官兵堅強意志，也藉操演機會熟稔作戰環境、武器操作及培養自信心與戰場抗壓性。

澎指部營部連下士甲駕士曾湘尹、曾玟淇為姊妹，原職務為迫擊砲兵但同時轉任甲駕士。她們說，看到駕駛職務通常由男性擔任，但覺得開甲車很帥氣，既然都從軍了便願意接受挑戰，駕駛甲車時間達一年，雖然較男性稍微吃力一點，但駕駛起來並不會很困難。