金門擁有豐富的軍事史蹟，坑道、碉堡、武器等都是珍貴的資源，相關單位得思索活化運用，以發展戰地觀光。（于家麒攝）

金門「老兵召集令」活動正辦得如火如荼，但卻有老兵受召回金門曾服役的營區後發現，當兵時日夜相伴的老戰車竟然不見了！經了解原來是軍方近日陸續進行年度內部汰除作業，將西園、東村、蜈蚣山、古崗及劉澳等舊營區的老戰車等廢棄武器移除了，氣得老兵們只能搖著頭嘆道：找不到回憶了！

此事一傳出立刻引起地區很多軍事迷與老兵在臉書社團上撻伐，民眾表示，金門擁有濃厚的戰爭歷史 ，營區、雕堡、坑道、戰車、大砲等都是戰時的珍貴史蹟，但是都漸漸地消失了。這幾年舉辦的金門老兵召集令活動，深深感受到老兵回到金門後，真的找不到他當年的回憶了，千里迢迢的回到這塊曾經用生命保護的故土，真的不知道還能看到什麼。

縣府得知消息後於第一時間與軍方協調，暫停執行汰除作業。縣長楊鎮浯表示，軍方執行此勤務時並未通知縣府協處，經連繫金防部指揮官陳忠文將軍後，協調暫停執行該計畫，目前軍方僅係將老舊戰車武器暫時集中處理，並未辦理肢解，雙方溝通後，軍方表示後續將會配合縣府重新檢視汰廢軍品之處理方式。

楊鎮浯說，汰廢軍品承載過去百萬曾於金門服役軍友的回憶，是戰地文化不可分割的部分，對於戰地史蹟之保留，建議汰廢軍品應優先保留於現地，且未來得視營區釋出時程，再行研議陳展方式。另基於裝備現況多已老舊不堪，整修不易，倘軍方如有保存困難，將由縣府與軍方協調接管，未來若確認陳展，得視裝備情況，比照歐厝海灘戰車模式，以現況陳展，免予修整，並得與地景結合，以展現戰地場域特色氛圍。

至於目前遭移除的五台老戰車，研議將由縣府接管，與相關單位討論後移展到縣屬景點，以延續過去承載之歷史。