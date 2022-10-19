YouTuber語謙過去曾為《大學生了沒》的班底，之後加入「反骨男孩」，擁有甜美外型加上獨特的說話語速，累積大量粉絲關注；然而，今年九月男友Tim求婚成功，昨(18)日於社群媒體上宣布與男友在戶政事務所登記結婚，並開心表示正式成為「成為黃太太的第一天」。

語謙今年九月在好友們的見證下被求婚成功，然而一個多月後，於昨(18)日宣布與男友Tim在17日正式登記結婚升格人妻，語謙幸福表示，「牽著男朋友出門，跟著老公回家！已婚！成為黃太太的第一天」。

照片從中可見小倆口在老闆酷炫的見證之下進行結婚登記；登記完成後，兩人並在戶外曬出身分證配偶欄及結婚證書，更大方曬出親吻照，看起來十分甜蜜。

語謙在老闆酷炫的見證下登記結婚。（圖／語謙IG）

消息一出，許多粉絲紛紛留言祝福「恭喜變成人妻～」「恭喜」、「要幸福」另外，也釣出許多YouTuber獻上祝福，其中包括同為反骨成員的蕾拉、培根、曾是《大學生》班底的Nina、許凱皓等。