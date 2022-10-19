根據智慧穿戴裝置品牌Garmin用戶數據調查，2020年至2021年使用Garmin健身休閒表款的亞洲用戶成長43%，其中台灣用戶大幅成長65%，而用戶最常從事的休閒運動項目為跑步、有氧運動、肌力訓練、自行車，因此Garmin就為了健身休閒用戶，推出了VENU SQ 2 GPS 智慧腕表。

Garmin VENU SQ 2 GPS智慧腕表，全系列共推出6款男女皆適合的質感配色，定價7990元起。（Garmin提供）

Garmin「VENU SQ 2 GPS智慧腕表」內建超過25種運動模式，並新增網球、SUP、HIIT高強度間歇訓練等人氣運動模式。（Garmin提供）

Garmin全新的VENU SQ 2 GPS，搭載了1.41吋 MOLED高畫質彩色觸控螢幕，較第一代加大17%以外，電力也較第一代大幅提升83%，省電智慧模式最高可達12天續航力，快速充電1小時即可達100%，而此次也全面優化健康監測，使用全新第4代心率感測器，提供進階版全天候健康監測，包含心率、呼吸頻率、血氧飽和濃度、壓力指數、身體能量指數、卡路里消耗及女性專屬月經及孕期追蹤等功能，新增「即時健康快報」可進行2分鐘整的每秒數據紀錄。

還升級「熱血時間」記錄每日各強度活動分鐘數，並根據多重數據演算法提供「身體年齡」，提出身體年齡分析與改善健康，更在偵測睡眠上新增了「睡不安穩」，提供「不安穩狀況分析」及詳盡完整的睡眠品質改善建議，另內建超過25種運動模式，新增了網球、SUP立槳衝浪、HIIT高強度間歇訓練等熱門運動模式，可是全功能型的健身休閒智慧手表。