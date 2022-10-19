屏東縣被外界視為「鐵綠票倉」。媒體人韋安表示，屏東縣是藍營最弱勢的選區，但國民黨台北市前議員羅智強6度輔選國民黨縣長候選人蘇清泉，不僅為蘇帶來聲量，也為戰士開闢另一個戰場，甚至可望讓屏東縣「變天」。此說法引熱議，有網友則諷刺道「難！要看選委會的電腦」，讓不少人為之驚呼。

韋安昨（18）日在臉書發文表示，屏東縣是藍營最弱勢的選區，不過羅智強已6度南下為蘇清泉輔選。不求聲量和舞台，羅總是在最「寒冷」、最有需要的地方為同志送暖。

韋安指出，戰將雖然失去戰場，但總有機會創造另一個戰場。屏東縣的選情會不會「翻了」，值得觀察；說不定會像2014年，台中、桃園市長選舉那樣針的就「變天」了。

此文引發熱烈迴響，網友湧入韋安臉書及《中時新聞網》留言：「難！要看選委會的電腦」、「別忘了中選會主委是誰」、「選委會的電腦……嚇死人了！毛骨悚然喔！」「可能性很高，討厭民進黨目前主流」、「難！小輸就算贏」、「應該是不會，跟嘉義縣、台南市一樣綠到出汁。除非民進黨內初選的裂痕到大選擴大到無法彌補（像雲林縣蘇治芬跟劉建國），才有可能會縮小差距，但要翻盤應該很難」。