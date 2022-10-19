俄烏戰爭爆發後，西方對發動戰爭的俄羅斯實施嚴格經濟制裁，許多企業更是直接退出俄國市場，影響現代科技發展的半導體產業也在其中，讓俄羅斯只能從友好國家獲得產品，甚至依靠國內自給自足，近日俄羅斯媒體爆料，從大陸廠商拿到的晶片故障率達4成，是以前2%的20倍，代表幾乎一半的晶片完全不能用。

The register、Tom's hardware援引俄羅斯商業媒體工商日報（Kommersant）的報導指出，消息人士表示，在俄烏戰爭發生後，從大陸廠商運往俄羅斯的半導體，故障率高達4成，比戰爭前的2%還要多出許多，即使2%仍不是良好的數字，但4成則是代表供應的晶片有很大的品質問題。

報導提到，問題的癥結點在於許多跨國企業都不願與俄羅斯打交道，只剩下黑市裡的經銷商或其他投機的賣家，許多人甚至會向俄羅斯出售「垃圾」晶片，因為他們知道俄羅斯的選擇其實很少，無法輕易獲得替代品。

這也代表，俄羅斯拿到晶片後需要花費很多時間與成本進行測試，才能讓其投入生產，基本不太可能用這些晶片製造任何東西。工商日報（Kommersant）是普丁親信富豪Alisher Usmanov所擁有的媒體，於1990年開始發行。

此外，俄羅斯企業缺乏檢測實力與經驗也是一個大問題，沒能提早發現有問題的產品，讓對方有機可趁。此事若持續延燒，恐怕也會阻礙俄羅斯發展高科技的進度，造成戰事受到拖累。