自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，先前轉換跑道到雞蛋糕店打工，至今已經屆滿三個月，可以說是跌破外界眼鏡，日前參加員工聚餐的他，曬出一段10秒影片，沒想到立刻遭網友罵翻，再度引發爭議。

鄧佳華在雞蛋糕店打工屆滿三個月，他先是曬出與總店老闆娘的合照，只見對著鏡頭開心比YA，看的出來心情相當興奮，隨後曬出一段10秒影片，只見他註明「教你們怎麼吸（吃）生蠔」，接著雙手捧著生蠔一口吸進嘴巴裡，大快朵頤的模樣似乎相當美味，最後還不忘對著鏡頭大笑，沒想到立刻遭到網友嘲諷。

只見網友不留情留言狂酸：「負面的牙齒」、「你是不是無法控制自己的表情啊」、「最後兩秒暴牙噴出的時候好像假牙」、「那個牙齒跟生蠔殼恰恰好那個幅度」、「你門牙終於有存在價值了」、「牙齒終於派上用場了」、「天生我材必有用～好便利的牙齒」、「這突出的牙齒原來也有如此功用」、「這副吃相還真不是普通的難看」。

鄧佳華近來再次惹出爭議，原本答應要與廠商合作業配，卻突然放鳥對方，讓中間人網紅波多野相當不滿，隨後他公開發文喊冤：「對於放鳥放鴿子的事情，我感到非常遺憾，我害怕活生生的魚，還有我沒有錢搭到太遠的地方，這樣的行為會影響到信任我的產商，還有我的代言以及商演活動」，接著tag波多野：「妳要請我吃海底撈，我才願意跟妳和好」，卻遭對方打臉：「哪時候跟你和好了」。