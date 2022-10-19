明泰(3380)參展全球寬頻產業年度盛會Broadband World Forum 2022（寬頻世界論壇，簡稱BBWF 2022），展出在未來後疫情時代即將發酵XGSPON及WiFi-7解決方案。

後疫情時代，各國政府及電信商紛紛加快高速網路的建置及普及率，以因應新的商務模式跟家用需求（Working/Learning from home）。10G光纖網路的剛性需求明顯成長，WiFi-7也預期會在明年開始進入商用，並於2024年逐漸普及，明泰會在BBWF會場展出新一代XGSPON及WiFi-7產品來因應此一趨勢。

在5G部分，明泰將於會場中展出「新世代寬頻設備端到端解決方案」，提供電信商軟、硬體設備一站式購足，從5G基站之無線電單元(RU)、分布單元(DU)、中央單元(CU)到核心網皆可自行組網(Self-Organizing Network)，能因應場域及業主需求做客製化彈性調整，近年也獲得多家國際客戶的認可，成功進入歐、美、日市場，並佈建在40多個應用場域。

明泰董事長暨總經理黃文芳表示，由於全球邁入5G與後疫情時代，高頻高速網路世代來臨，未來將由多種通訊技術與物聯網相互搭配，而明泰透過BBWF 2022與全球電信客戶互相交流，並掌握市場需求，提供完整5G端到端解決方案。

此次BBWF參展的台灣廠商中，明泰是少數能提供完整的端到端解決方案的公司，從寬頻設備解決方案、高速網路交換器、Wi-Fi 7路由器、5G終端設備一應俱全，並屢獲得國際大廠的信賴，成為電信客戶與垂直網路應用領域中的最佳網通設備合作夥伴。同時，明泰也加速全球布局，除原有主力市場，更積極拓展與全球電信商的合作商機。

BBWF 2022於10月18日至20日於荷蘭阿姆斯特丹舉行，今年環繞大會「Network X」主題。