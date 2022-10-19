新冠疫情持續延燒，接種加強劑疫苗對Omicron具保護力，並預防重症與死亡。新北市衛生局今（19日）起開放第9期疫苗接種預約，並加開7處中大型接種站，呼籲民眾盡快預約接種，提升保護力。

新北市衛生局表示，第9期疫苗預約平台預約自今起至10月21日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為10月22日(六)至30日(日)。

接種對象及疫苗種類包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至3劑、18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑(追加劑)、6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，本次預約新北市再加開7處中大型接種站，提供18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑（追加劑）疫苗施打，地點在五股公民會館(御史路1巷59號)、新莊四維活動中心(四維路186巷2號)、鶯歌南靖市民活動中心(文化路395號)、樹林停七活動中心(復興路202號)、汐止厚德活動中心(樟樹一路137巷26號2樓)、三峽長青市民活動中心(中山路69號)、新莊宏匯廣場(新北大道四段3號)，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診持續上升，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。