在G5生死戰擊退守護者之後，洋基立即就要在20日飛往德州面對強敵太空人。他們沒什麼時間慶祝，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）仍然把握機會嘲弄一下守護者。在最後一個出局者被封殺在二壘的時候，托瑞斯特別做出「搖籃舞」的動作回敬守護者！

洋基投手寇爾（Gerrit Cole）在G4被守護者奈勒（Josh Naylor）敲了陽春炮，奈勒一邊跑壘一邊跳搖籃舞，嗆聲「寇爾是我兒子」。寇爾因為贏球懶得計較，但賽後記者會可以看出他不太爽。不過G5最後一位出局者是梅利（Luke Maile）而不是奈勒。

大聯盟官網報導，此戰轟出陽春炮的「法官」賈吉（Aaron Judge）還改寫一項歷史紀錄：「生涯4度在季後賽生死戰擊出全壘打！」總共包含2017年、2018年美聯外卡戰，以及2020年、2022年美聯分區系列賽G5。即使不是每次都能改變戰局，至少在球隊最需要他的時刻，賈吉常常都能點燃腎上腺素。

Hope Aaron Hicks Is Ok. pic.twitter.com/s6O5OaOtKs — Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) October 18, 2022

這場勝利也讓洋基付出一點代價，左外野手希克斯（Aaron Hicks）在一次烏龍守備遭到游擊手卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）撞傷。洋基前一場才有三壘手唐納森（Josh Donaldson）闖進希克斯防區接球（唐納森搞砸形成安打），這次是卡布瑞拉、唐納森一起誤闖左外野防區，3個人險些撞成一團（卡布瑞拉搞砸形成安打）。希克斯賽後宣布左膝受傷，今年季後賽報銷。