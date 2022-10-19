Amazfit日前就推出了全新的GTR 4 和 GTS 4旗艦智慧手表，採業界首創的雙頻圓極化天線的GPS技術，可實現精準定位，除了與手持GPS定位器一樣擁有99%的準確度外，並還支援5個衛星定位系統，之後還會更新至6個衛星定位系統，以便於即時追蹤運動軌跡 ，未來用戶只要將路線導入至手表上，直接在螢幕上顯示路線，即可實時導航路線。

Amazfit GTR 4 和 GTS 4旗艦智慧手表，定價5995元起。（Amazfit提供）

另外還提供150多種的運動模式，可在健身時自動識別15種力量訓練的動作，以及8項運動能自啟動智慧辨識 ，更採首亮相的BioTracker 4.0 PPG 生物識別光學傳感器，增加兩個獨立LED的新傳感器，可享受全天候血氧、心率、壓力監測，以及一鍵測量三個健康指標及呼吸速率的功能，睡眠監測也可以定制自己的睡眠時間表，能開啟夜間或白天的睡眠監測為用戶的識別「主要睡眠」，表上還擁有1.43 英寸HD AMOLED螢幕，GTR 4更採啞光金屬中框製作，為業界首款在螢幕玻璃蓋上採用AG工藝技術的智慧手表。