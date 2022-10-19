智慧穿戴裝置已經融入了不少消費者的日常，更已經不再僅是運動愛好者用來監測運動的數據而已，像向來價格親民的小米手環就推出了全新改革升級版的Xiaomi 手環 7 Pro，主打大螢幕、輕薄之餘，也同時針對輕鬆暢跑的愛好者設計，定價1995元更是相當吸客的亮點。

小米的Xiaomi 手環 7 Pro，提供夜躍黑、靜息白 2色，定價1995元，31日前購買即可以145元起的加價購買限定色或多彩色腕帶。（小米提供）

小米全新的Xiaomi 手環 7 Pro，為小米首款採用金屬設計的手環，而且螢幕面積比以前更大，為業界少見的1.64吋矩形AMOLED螢幕，螢幕機身比例達70%，就算是長輩使用也能看得更清楚，還採類智慧型手機的介面配置，操作上更直覺方便，而且還專為輕鬆暢跑設計，具備衛星定位和移動追蹤功能，內建的全球衛星定位晶片可以即時記錄GPS運動軌跡，不用攜帶手機也能掌握訓練過程，更支援超過110種運動模式與14種專業的運動模式，也能開啟全新的健身功能「好友競賽」，還有全天候的心率紀錄、血氧檢測、睡眠偵測等健康統計，僅20.5g輕、11mm薄，提供超過150款表面、以及可額外選購的6款風格表帶，配戴起來更輕鬆又能隨心情搭配。