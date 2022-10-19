武陵農場第二賓館營運移轉案，將以OT模式辦理於10／26公告招商。（武陵農場提供）

武陵農場第二賓館旁邊的明福亭，為武陵農場的賞櫻秘境。（武陵農場提供）

「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場」經管的武陵農場第二賓館，2003年6月斥資3億8000萬元興建完成。副場長胡發韜說，以武陵富野渡假村經營至今，具備143間客房；另提供餐飲、會議、娛樂、SPA、藝文展示等設施，多年經營下，於旅遊市場建立良好口碑，2011至2021年平均客房住用率高達68.31％。

武陵農場副場長胡發韜說，本案將於10月26日正式上網公告招商，將以促參OT模式辦理，許可年期10年(含1年裝修期間、9年營運期間)，裝修期間投資總金額至少1億5000萬元(含稅)，若營運績效符合規定者得申請優先定約1次。有興趣參與評估投資的業者，歡迎於12月9日(五)前遞件申請，一起共創高山農場旅遊新經濟！

胡發韜強調，為增進投資廠商對於武陵農場第二賓館的瞭解，武陵農場謹訂於10月27日上午10時，於武陵富野渡假村的泰雅廳辦理「潛在廠商投資說明會」並進行現場帶看，歡迎有興趣評估投資的廠商報名參加。