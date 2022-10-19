尼莎颱風與東北季風形成共伴效應，在北部、東北部降下豪大雨致災。其中，百齡橋下停車場成為大型泡水池，至少50輛車慘泡水，讓車主不甘心怒罵北市府，但就有網友質疑，豪雨後有房子、車子泡水早就不少見，不解為何這次泡水車事件會被罵成這樣，引起網友討論。

鄉民「waymayday」在PTT八卦板表示，豪雨來襲，房子、車子泡個水一直以來都不少見，甚至可說是習以為常的事情，而這次豪雨後沒人失蹤也沒人死亡，不解為何百齡橋泡水車事件會被罵成這樣。

鄉民「cychine」看完後狂酸，死忠的可能以為這場強降雨連101都能淹沒，台北盆地整個「去了」（閩南語，意指完蛋），台北已經沒有活人了，但事實上只是淹了50台車，而且還是堤防外的車被淹，浮屍案被新聞報導都不見他們這麼氣憤。

其他網友也紛紛說，「這麼大一場雨結果只有這50台車能罵，代表台北市內真的沒其他災情了」、「我也記得去年高雄淹水，側翼跟守靈一樣靜」、「浮屍沒人罵，泡水車搞得像國難」、「蟑螂看到柯CF就像殺父仇人一樣」。