2019年南韓女團「Kara」成員具荷拉逝世，得年28歲。據韓媒報導，她生前遭受前男友崔鍾範暴力對待，甚至還揚言要外流性愛影片，導致背負著極大精神壓力，男方因此遭法院判刑1年，並被家屬要求民事賠償，判決結果在日前出爐，他必須支付韓幣7800萬（約台幣180萬）給具荷拉的遺屬，但他不服判決決定上訴，此舉讓具荷拉家人相當憤怒，直呼「非常痛心。」

據韓媒報導，崔鍾範曾對具荷拉做出用腳狠踢、抓著頭髮撞牆、用空氣清淨機砸人等暴力行為，過去在具荷拉出示的驗傷單上，明確寫著「子宮內有出血」的嚴重傷勢。此外，崔鍾範的誇張行徑還有拿38秒的偷拍性愛影片威脅具荷拉，讓具荷拉不得不在電梯下跪求饒，而監視器影片遭韓媒挖出後，論壇上掀起一陣輿論大波，恐怖惡行讓外界相當憤怒，怒罵他是「渣男」、「無恥小人。」

此前，崔鐘範因在2018年9月威脅要傳播性愛視頻，讓具荷拉向警方舉報後遭刑事起訴，在2019年8月，他被判處有期徒刑一年零六個月，緩刑三年，如今他刑滿出獄，並在社群平台上多次更新自拍照，讓網友相當憤怒。此外，民事判決也於日前出爐，崔鍾範須向具荷拉的遺屬支付韓幣7800萬（約台幣180萬）的費用。豈料，崔鍾範在最後期限的當天提起上訴，認為賠償費過高。對此，具荷拉家族律師表示，他們會準備好應對一切手段，並提到家屬們現在的情緒「相當痛心。」

具荷拉前男友崔鐘範近日提起上訴。（圖／翻攝自崔鐘範IG）

日前，女團「Kara」在官網上釋出將於11月發行出道15週年紀念專輯，不只以5人完整體重返樂壇，在成員們曬出的合照中，也在留白處標註了已離世的成員具荷拉。粉絲們看到Kara合體，都異常開心，紛紛表示「竟然能看到Kara們重聚在一起」、「是我的青春回來了」、「還標註了荷拉！讓我的眼淚都憋不住了」、「照片是打算讓我的眼睛哭瞎嗎。」

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