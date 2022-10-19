民進黨台北市長候選人陳時中勘災「穿皮鞋」，遭各界抨擊。《盧秀芳中天辣晚報》昨(18日)到西門町街頭對此議題進行訪問，其中有不少民眾都認為「作秀」、「穿皮鞋感覺就只是去走個場而已」。

《盧秀芳中天辣晚報》昨派出辮子妹到信義區街頭詢問民眾，「陳時中穿皮鞋勘災，民眾怎麼看呢？」有人表示、「好像只是來做做樣子，如果著急要去勘災，他就不應該穿皮鞋吧」、「去勘災還是會有曝光度」、「皮鞋就沒有太親近當地人民的感覺」、「應該要穿輕便，穿這這麼正式就有點怪」、「如果有心要去，(皮鞋)要換起來」。

有年輕人認為「重點是被發現還改圖、心虛」、「這有什麼好掩蓋，這樣他還比較心虛，越抹越黑」。但也有另一派民眾認為穿什麼鞋子不是重點、穿什麼鞋子都可以、有去勘災就好、這是沒什麼關係。

關於穿皮鞋勘災引發爭議，陳時中昨表示，大家以前在講穿皮鞋勘災，因為穿了皮鞋而不敢撩下去，「那我們是什麼地方都會撩下去，不管我穿什麼鞋子」。