俄羅斯將舉行年度核武軍演，中國大陸駐烏克蘭大使館今（19）日發布撤僑指南，指出烏克蘭情勢複雜嚴峻，提供在烏大陸民眾的撤離資訊。

俄羅斯即將舉行戰略核武演習。

俄羅斯即將舉行年度「雷霆」（Grom）戰略核武演習，美國官員日前警告，俄軍可能在軍演中進行飛彈試射，而且可能在幾天內就會發生。

據香港《文匯報》、俄羅斯衛星通訊社等報導，中國大陸駐烏克蘭大使館今日在官網發布撤僑指南，公告開頭即指出，烏克蘭當前形勢仍複雜嚴峻，存在較大不確定性，因此提供在烏大陸民眾及時轉移、撤離的資訊指南。

指南主要分為2部分，一是針對希望集體撤離的民眾，公告指出屆時將會在基輔、烏南戰略大港敖德薩（Odessa）、西部大城利維夫（Lviv）設置集合點，派遣大型巴士運送民眾至第三國。

針對希望自行離開的民眾，公告建議民眾先行申請擬前往第三國的簽證，並提供摩爾多瓦、波蘭、匈牙利等烏克蘭鄰國的航班、簽證資訊。

公告也建議有意願撤離的民眾提前掃描二維碼，以利當局因應撤離。