民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭質疑曾西進大陸賺錢，他說，這是自己人生經歷有公開資訊可接受檢驗。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭質疑曾西進大陸賺錢，他說，這是自己人生經歷有公開資訊可接受檢驗。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長候選人張善政陣營揭發民進黨桃園市長候選人鄭運鵬2008年剛敗選台北市立委時，就成立「鷗業新媒體」，西進大陸市場，張善政本人也要求鄭應該要對此事說明。鄭運鵬今天表示，這是他人生經歷的一部分，也有公開資訊，相信自己可以接受檢驗。

鄭運鵬今天早上與黨籍市議員候選人一起前往內壢市場掃街拜票，針對張善政陣營砲轟民進黨到了選舉只會抹紅，反倒被曝光自己也曾西進大陸賺錢，鄭運鵬說，這部分的經歷有公開資訊，絕對沒問題，這也不涉及政黨意識型態，跟張善政先生擔任一些反獨促統、要讓台灣被中國併吞小黨的最高顧問，這是不一樣的事情。他強調，自己的經歷都有公開資訊，也公開被檢驗，身為候選人一切盡量透明。

另外，針對張善政農委會5736萬元研究案，宏碁公司將書面說明期限延至10月20日，鄭運鵬也說，今天還剩一天，希望張善政先生在合約上的義務，他是計畫主持人就要負責任，希望他能照著承諾，也照著他跟農委會的申請能夠準時提出，公開跟全國國人跟桃園市民說明清楚，如果他沒有辦法公開完整清楚說明的話，未來他參選桃園市長，怎麼讓市民朋友相信他有管理的能力？他有不讓市府公開研究案不被詐欺、賺easy money的能力？這點都是需要公開檢驗、公開說明的。