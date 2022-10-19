距離年底九合一選舉剩下不到40天，民進黨台中市長候選人蔡其昌19日早上到捷運南屯站旁站路口跟市民拜票，台中市民進黨市議員也在各自選區同步站路口拜票，「全面開站」做最後衝刺。蔡其昌表示，今天開始站路口、掃街、掃市場等會同步進行，用實際行動尋求大家的支持。

蔡其昌今天早上在市議員何文海、張耀中陪同下在捷運南屯站外五權西路二段與文心路口向通勤上班的民眾打招呼，蔡其昌說，接下來會與全台中市的議員候選人一起站路口，會用各種實際的行動跟市民朋友揮手打招呼、尋求大家的支持。

蔡其昌強調，選戰已經進入衝刺階段，自己每天都按照競總步調跟節奏做，站完路口就要去掃市場等。自己雖然選舉選區在海線，但20多年來在台中市各地助選，林佳龍選市長時他更是主任委員，台中市的每個地方我都不陌生、都很熟悉。蔡其昌站完路口後隨即到烏日明道市場、第一公有零售市場拜訪攤商。