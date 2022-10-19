大陸22歲的新生代戲劇男神吳磊，最近憑著古裝戲《星漢燦爛》與女星趙露思上演甜膩CP，人氣不斷狂飆，私底下的一舉一動也備受關注。而吳磊日前因與粉絲直播時開啟手機，意外被網友發現微信設有置頂聊天對象，頭像疑似是20歲清純女星向涵之，意外爆出戀情，吳磊始終沒有對外回應，直到近日網友發現他更新了微博的自我介紹，再度掀起熱烈討論。

吳磊日前開啟直播與粉絲們互動時，曾短暫向網友們展示他手機微信的設定畫面，沒想到此舉卻遭到網友截圖分析，發現他的微信聊天紀錄中，有設定一名置頂的聊天對象，而對方設定的大頭貼，與20歲清純女星向涵之在小紅書中所使用的大頭貼極為相似，圖片還被重疊比對而爆出熱戀，微博熱搜榜因此出現「吳磊 向涵之」等相關文章，引發網友熱烈討論。

在此之前，吳磊與向涵之在2019年合作演出電視劇《啟航：當風起時》時，就曾被發現兩人疑似穿同款上衣及手機殼，就連吉他也用同款而傳出秘戀，沒想到近日又因為手機螢幕遭網友截圖分析，而使緋聞再度甚囂呈上。雖向涵之的好友在第一時間就出面否認，但還是有不少人認定兩人是戀愛關係。

隨著傳聞越傳越誇張，對於此事一直十分低調不願多談的吳磊，近期被網友發現偷偷更改了微博的自我介紹，在感情狀況中增設了「單身」，間接否認了戀情。而網友看到後紛紛表「看把人家逼的」、「你單身了，那露思怎麼辦？」、「亂傳人家緋聞的人真無聊」再度引發話題。