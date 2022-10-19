歐洲股市周二出現連續第四個交易日的上漲，並延續了前一個交易日由英國逆轉財政計畫所推動的漲勢；此外投資人也關注企業獲利情形，以判斷經濟前景。

周二全歐洲地區的Stoxx 600指數收漲1.36點或0.34%，為399.84點。主要的地區股市皆上漲，英國股市升0.24%，德股漲0.92%，法股漲0.44%。

周一英國新任財長杭特(Jeremy Hunt)取消了首相特拉斯(Liz Truss)此前提出的450億英鎊減稅計畫；該計畫此前引發市場動盪，迫使英國央行進行干預。

歐股的營建材料股和汽車製造股分別上漲1.9%和1.7%，為漲幅最大板塊。

由於市場存在風險情緒，包括艾司摩爾和Nordic半導體在內的晶片製造股皆上漲在0.8%至5.9%之間。

Atlantic資本市場交易主管John Woolfitt說：「英國以及其政治環境讓我們鬆了一口氣，我們看到美國企業的獲利資料，至今一直是相當不錯，貪婪將超過恐懼，人們看著這些股價，會覺得我們必須抓住機會」。

法國廣告商陽獅集團(Publicis Groupe)在今年第二次上調全年展望之後，股價上升2.3%，報56.76歐元。

Avanza銀行大漲12%，報176瑞典克朗；稍早這家瑞典金融集團公布了第三季強勁的營業利益和營收。

丹麥的同行Nordent銀行也大漲8.3%。

義大利電信大漲6.4%，報0.19歐元；有新聞指出，私募基金CVC可能對這家義大利電信公司啟動全面收購。

羅格朗(Legrand)漲3%，報73.6歐元；摩根士丹利將這家法國電子設備製造商的股票上調為「增持」。

力拓集團(Rio Tinto)下滑1.5%，報4748英鎊；在全球需求疲弱之際，該礦商預期年度鐵礦石出貨量，將降至預測區間的低端。

PKN Orlen大跌4.5%，報51.7波蘭幣；波蘭最大銀行PKO Bank Polski開始出售該煉油廠商的1416萬股股票。

Galp能源大跌4.9%，報9.6歐元；該葡萄牙油氣公司表示，在供應商奈及利亞液化天然氣公司宣布大規模洪災之後，該公司可能面臨採購的中斷。